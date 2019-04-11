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Прошла церемония вручения ордена "Шараф" народному писателю Чингизу Абдуллаеву

Прошла церемония вручения ордена "Шараф" писателю Чингизу Абдуллаеву
© Report/ Firi Salim

Состоялась церемония вручения ордена "Шараф" народному писателю Азербайджана Чингизу Абдуллаеву. 

По сообщению Report, орден вручил всемирно известному писателю министр культуры Абульфас Гараев

Поблагодарив президента Ильхама Алиева, писатель отметил: "Я благодарю читателей за то, что читают мои книги. За последние три дня я получил награды шести стран. Однако самой высокой для меня наградой является орден, присвоенный азербайджанским государством". 

Напомним, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Чингиза Абдуллаева орденом "Шараф" за заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской литературы.

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