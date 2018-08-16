Приобретена копия дивана Неше Тебризи

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Замдиректора по научной работе Института рукописей им.М.Физули Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор филологических наук Паша Керимов приобрел в музее Дворца Топкапы в Стамбуле копию дивана Неше Тебризи, жившего и творившего в XVII-XVIII вв.

Как сообщили Report в НАНА, в диване, написанном поэтом в основном на фарси, есть стихи и на азербайджанском языке.

Абдурраззаг Неше Тебризи из рода правителя Каракоюнлу Джаханшаха Хагиги, был видным ученым своего времени, математиком. Он участвовал в походах Надир шаха. Его касиды на азербайджанском связаны с Надир шахом.