Причиной смерти Чехова стало кровоизлияние в мозг

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Непосредственной причиной смерти писателя и драматурга Антона Чехова (1860-1904) стало кровоизлияние в мозг. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщила The Times. Как пишет газета, к такому выводу пришла группа исследователей Куодрэмского института биологических наук, который находится в английском городе Норидж.

Исследователи изучили химический состав проб, взятых с подписанной драматургом открытки, его писем, а также с нательной рубашки с пятном крови, которая была на писателе в момент смерти. Вместе с протеинами, свидетельствующими о наличии микробактерий туберкулеза, в пробах было обнаружено белковое вещество, способствовавшее образованию тромба, который привел к закупорке сосудов и кровоизлиянию в мозг, пишет газета.

Из этого повествования следует, что туберкулез, пусть и самым серьезным образом подорвавший здоровье писателя, все же не мог быть непосредственной причиной его скоропостижной смерти. Биографы Чехова ранее полагали, что писатель умер от сердечного приступа.