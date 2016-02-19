​Президент Ильхам Алиев поздравил народного поэта Наримана Гасанзаде

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил народному поэту Нариману Гасанзаде поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Нариман Гасанзаде!

Сердечно поздравляю Вас - видного представителя современной азербайджанской литературы с 85-летним юбилеем, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и новых творческих успехов.

С первых дней Вашего прихода в литературный мир Вы, продолжая многовековые традиции азербайджанской поэзии, приобрели известность как лирический поэт, внесший достойный вклад в поэтическую сокровищницу нашего народа. Ваше творчество, отличающееся своим стилем и почерком, вобравшее в себя богатые возможности нашей классической литературы, фольклора, характеризуется глубокой искренностью, народностью и художественно-эстетическим совершенством. Ваши стихи, воспевающие красоту родной природы, сыграли особую роль в пробуждении патриотических чувств и создании запоминающегося блистательного образа Родины. Ваша деятельность в области драматургии и прозы, охватывая исторические темы, также отражает обладающие огромным значением для общества человеческие отношения, национально-духовные ценности и высокий гуманизм.

Ваши научно-публицистические статьи также всегда встречали большое одобрение литературной общественности. А многочисленные песни, созданные на Ваши стихи, снискав Вам еще большую славу, одновременно обогатили музыкальную культуру Азербайджана. Достижения, завоеванные Вами за период содержательной и многогранной литературно-культурной, общественно-политической деятельности, достойны одобрения. Уверен, что Вы и впредь своими новыми произведениями будете дарить радость любителям искусства".