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    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 300-летнего юбилея Моллы Панаха Вагифа

    Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 300-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа.

    Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в 2017 году исполняется 300 лет со дня рождения великого азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа. Включение его имени в "Программу юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий на 2016-2017 годы" ЮНЕСКО является свидетельством высокой оценки гуманистических ценностей в творчестве этого могучего мастера слова, оставившего неизгладимый след в истории богатой многовековой литературы Азербайджана.

    Согласно распоряжению, министерству культуры и туризма Азербайджанской Республики совместно с министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной академией наук Азербайджана поручено с учетом предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 300-летнему юбилею Моллы Панаха Вагифа.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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