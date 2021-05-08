Президент Гурбангулы Бердымухамедов выпустил книгу под название "Ашхабад"

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил работу над ещё одной своей книгой, которая получила название "Ашхабад".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов завершил работу над ещё одной своей книгой, которая получила название "Ашхабад".

Как сообщает Report, об этом глава Туркменистана заявил на заседании Кабинета министров в эфире информационной программы "Ватан" туркменского телевидения.

Глава государства выразил надежду, что это произведение будет интересным и полезным, став его подарком соотечественникам к 140-летию беломраморного Ашхабада, которое будет широко отмечаться 25 мая в День города.

Президент Туркменистана поручил заместителю председателя Кабинета министров Ш.Дурдыдыеву, вице-премьеру, министру иностранных дел Р.Мередову, вице-премьеру М.Маммедовой и вице-премьеру, секретарю Государственного совета безопасности Ч.Аманову в оставшееся до празднования знаменательной даты время провести презентацию книги "Ашхабад".

В прошлом году туркменский лидер написал две книги – "Духовный мир туркмен" и "Туркменистан – родина нейтралитета". В целом Бердымухамедов является автором целого ряда книг различной тематики – посвященных туркменской истории, ахалтекинским коням, туркменским коврам, музыке, кулинарии, чаю, пословицам, туркменским алабаям.