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    Президент Белоруссии наградил азербайджанского поэта

    Чингиз Алиоглу удостоен медали Франциска Скорины

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о награждении заслуженного деятеля искусств Азербайджана, известного поэта и переводчика Чингиза Алиоглу (Чингиз Али оглу Алиев) медалью Франциска Скорины.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

    Чингиз Алиоглу удостоен данной награды за вклад, внесенный в развитие культурных и гуманитарных связей между двумя странами, укрепление международного сотрудничества в информационной области и сфере печати, пропаганду белорусской культуры и литературы.

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