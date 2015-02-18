Президент Белоруссии наградил азербайджанского поэта

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ о награждении заслуженного деятеля искусств Азербайджана, известного поэта и переводчика Чингиза Алиоглу (Чингиз Али оглу Алиев) медалью Франциска Скорины.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство культуры и туризма.

Чингиз Алиоглу удостоен данной награды за вклад, внесенный в развитие культурных и гуманитарных связей между двумя странами, укрепление международного сотрудничества в информационной области и сфере печати, пропаганду белорусской культуры и литературы.