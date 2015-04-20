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    Презентация романа "Заговор пластиковых ведьм" состоялась в Баку

    Чингиз Абдуллаев: Очень здорово, что в Азербайджане все еще пишут книги

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Презентация романа "Заговор пластиковых ведьм" азербайджанского журналиста Расима Бабаева состоялась в выходные дни в Баку.

    Как сообщает Report, в презентации принял участие известный азербайджанский сценарист и кинорежиссер Рамиз Фаталиев. По его словам, в романе "Заговор пластиковых ведьм" нет  клишированных ситуаций и готовых решений: "Эта книга – не курортное чтиво. Не легкая прогулка. Она – лабиринт. Выход из которого часто предстоит искать не только героям книги, но и самим читателям. И в этом, на мой взгляд, - самый смак приключенческой литературы. И последнее. У автора, помимо прочих его достоинств, - очень ответственное перо. О чем бы он ни писал, какие бы темы ни затрагивал, он их либо уже знает, либо досконально, работая над книгой, изучил. Это всегда вызывает уважение", - подчеркнул Р.Фаталиев.

    "Это очень здорово, что в Азербайджане все еще пишут книги, все еще есть авторы, которые прислушиваются к мнению старших. В данном случае я говорю не о нас, а о нашем удивительном соотечественнике, которого знает весь бывший Советский Союз, и чьи фильмы показывают до сих пор на всех каналах и российского, и других республиканских телевидений. Это Рамиз Фаталиев», - заявил народный писатель Азербайджана, секретарь Союза писателей Азербайджана, автор известных на весь мир детективных романов Чингиз Абдуллаев.

    Он подчеркнул, что с удовольствием прочитал роман "Заговор пластиковых ведьм". 

    "Я поздравляю автора, потому что всегда, когда выходит книга, это радостное событие. Поверьте, сколько бы у меня их не выходило, когда выходит очередная, я так радуюсь, потому что каждая книга, это ребенок писателя. И в нем его выстраданные мысли и его наблюдения, его жизненные суждения", - отметил Ч.Абдуллаев.

     Он пожелал Р. Бабаеву  не останавливаться на первой книге и продолжать заниматься творчеством.

    По словам журналиста, главного координатора, заведующего отделом прозы международного творческого союза "Lira Club" Вадима Исеева, каждый читатель найдет в романе "Заговор пластиковых ведьм" для себя что-то свое.Он отметил, что это очень интересный жанр в новой азербайджанской литературе. 

    "Здесь есть элементы и жизненных историй, здесь есть очень интересные перипетии с главными героями. Те, кто выросли в 1990-х, узнают, возможно, себя здесь. В этой книге можно узнать о том, как устраиваются самые жуткие, ужасные преступления, ограбления в мире. В принципе, я думаю, вы немало поломаете голову, потому что это книга-головоломка", - отметил В.Исеев.

    Роман Р.Бабаева "Заговор пластиковых ведьм" повествует о приключениях трех молодых азербайджанок, отправившихся в путешествие в Европу и оказавшихся в плену у похитителя, заточившего их в подземелье. В книге подробно раскрываются образы девушек, а также человека, выкравшего их в Париже.

    "Заговор пластиковых ведьм" - это не просто детективная, приключенческая история, но и жизненная драма главных героев, всю глубину которой читатель сможет оценить, дойдя до последней страницы.

    Герои книги подвергаются нападению большой белой акулы, становятся жертвами искусно расставленных капканов одной из своих знакомых, чудом избегают смерти от рук профессионального убийцы. В романе описаны также падение самолета, взрыв на яхте, похищение нескольких миллионов долларов с банковских счетов. Особое место в "Заговоре пластиковых ведьм" уделено рок-культуре и известным мировым группам, исполняющим музыку в тяжелом стиле.

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