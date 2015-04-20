Презентация романа "Заговор пластиковых ведьм" состоялась в Баку

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Презентация романа "Заговор пластиковых ведьм" азербайджанского журналиста Расима Бабаева состоялась в выходные дни в Баку.

Как сообщает Report, в презентации принял участие известный азербайджанский сценарист и кинорежиссер Рамиз Фаталиев. По его словам, в романе "Заговор пластиковых ведьм" нет клишированных ситуаций и готовых решений: "Эта книга – не курортное чтиво. Не легкая прогулка. Она – лабиринт. Выход из которого часто предстоит искать не только героям книги, но и самим читателям. И в этом, на мой взгляд, - самый смак приключенческой литературы. И последнее. У автора, помимо прочих его достоинств, - очень ответственное перо. О чем бы он ни писал, какие бы темы ни затрагивал, он их либо уже знает, либо досконально, работая над книгой, изучил. Это всегда вызывает уважение", - подчеркнул Р.Фаталиев.

"Это очень здорово, что в Азербайджане все еще пишут книги, все еще есть авторы, которые прислушиваются к мнению старших. В данном случае я говорю не о нас, а о нашем удивительном соотечественнике , которого знает весь бывший Советский Союз, и чьи фильмы показывают до сих пор на всех каналах и российского, и других республиканских телевидений. Это Рамиз Фаталиев», - заявил народный писатель Азербайджана, секретарь Союза писателей Азербайджана, автор известных на весь мир детективных романов Чингиз Абдуллаев.

Он подчеркнул, что с удовольствием прочитал роман "Заговор пластиковых ведьм".

"Я поздравляю автора, потому что всегда, когда выходит книга, это радостное событие. Поверьте, сколько бы у меня их не выходило, когда выходит очередная, я так радуюсь, потому что каждая книга, это ребенок писателя. И в нем его выстраданные мысли и его наблюдения, его жизненные суждения", - отметил Ч.Абдуллаев.

Он пожелал Р. Бабаеву не останавливаться на первой книге и продолжать заниматься творчеством.

По словам журналиста, главного координатора, заведующего отделом прозы международного творческого союза "Lira Club" Вадима Исеева, каждый читатель найдет в романе "Заговор пластиковых ведьм" для себя что-то свое.Он отметил, что это очень интересный жанр в новой азербайджанской литературе.

"Здесь есть элементы и жизненных историй, здесь есть очень интересные перипетии с главными героями. Те, кто выросли в 1990-х, узнают, возможно, себя здесь. В этой книге можно узнать о том, как устраиваются самые жуткие, ужасные преступления, ограбления в мире. В принципе, я думаю, вы немало поломаете голову, потому что это книга-головоломк а", - отметил В.Исеев.

Роман Р.Бабаева "Заговор пластиковых ведьм" повествует о приключениях трех молодых азербайджанок, отправившихся в путешествие в Европу и оказавшихся в плену у похитителя, заточившего их в подземелье. В книге подробно раскрываются образы девушек, а также человека, выкравшего их в Париже.

"Заговор пластиковых ведьм" - это не просто детективная, приключенческая история, но и жизненная драма главных героев, всю глубину которой читатель сможет оценить, дойдя до последней страницы.