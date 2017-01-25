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    Представители посольства Колумбии посетили Переводческий центр

    На встрече окончательно обсудили вопросы, связанные с изданием книги Двадцать стихотворений

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Временный поверенный в делах посольства Колумбии в Азербайджане г-жа Марта Галиндо и консул г-жа Келли Чаиб де Марес посетили Переводческий центр при Кабмине.

    Как сообщили Report из центра, на встрече прошли окончательные обсуждения касательно издания книги "Двадцать стихотворений" (здесь собраны стихи колумбийских и азербайджанских поэтов), которая является совместным проектом Переводческого центра и посольства Колумбии.

    Был проведен обмен мнениями касательно презентации книги, которую издадут в Национальном издательстве Колумбии в апреле этого года, и ее издании в других испаноязычных странах. 

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