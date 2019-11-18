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Правнук Джалила Мамедгулузаде: Не знал, что моего прадеда настолько любят в Азербайджане

Правнук Джалила Мамедгулузаде: Не знал, что моего прадеда настолько лю

"Хотя я располагал информацией о Джалиле Мамедгулузаде, не знал, что он настолько значимая личность в Азербайджане, и его так любят".  

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал приехавший в Баку правнук Джалила Мамедгулузаде Мартин Джаваншири. 

"Участие в открытии дома-музея Дж.Мамедгулузаде после ремонта вызвало у меня невероятные чувства. Я впервые в Азербайджане. Надеюсь, что это не последний мой визит сюда. Я влюбился в эту страну. Азербайджан - очень современный, но в то же время - это страна со своими традициями и культурой".

Отметим, что у себя на родине в Польше Мартин Джаваншири работает инженером. 

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