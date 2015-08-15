​Посвященная гениальному азербайджанскому поэту почтовая марка выставлена на продажу на eBay

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Почтовая марка, посвященная одному из выдающихся представителей азербайджанской литературы Мирзе Алекпер Сабиру, выставлена на продажу по высокой цене в интернет-магазине eBay.

Как сообщает Report, марка была выпущена в 1962 году по случаю 100-летнего юбилея великого поэта и включена в список советских почтовых марок об Азербайджане.

Почтовая марка выставлена на продажу по цене 2,499.99 евро.

Номинальная стоимость марки на период ее выпуска в обращение равнялась 4 советским копейкам.