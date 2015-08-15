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    ​Посвященная гениальному азербайджанскому поэту почтовая марка выставлена на продажу на eBay

    Номинальная стоимость марки на период ее выпуска в обращение равнялась 4 советским копейкам

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Почтовая марка, посвященная одному из выдающихся представителей азербайджанской литературы Мирзе Алекпер Сабиру, выставлена на продажу по высокой цене в интернет-магазине eBay.

    Как сообщает Report, марка была выпущена в 1962 году по случаю 100-летнего юбилея великого поэта и включена в список советских почтовых марок об Азербайджане.

    Почтовая марка выставлена на продажу по цене 2,499.99 евро.

    Номинальная стоимость марки на период ее выпуска в обращение равнялась 4 советским копейкам. 

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