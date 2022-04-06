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Посольство Казахстана присоединилось к акции "Поехали в Карабах с книгой"

Посольство Казахстана присоединилось к акции "Поехали в Карабах с книгой" Посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов принял участие в церемонии передачи книг Национальной библиотеке Азербайджана имени М.Ф.Ахундова, которые впоследствии будут направлены в библиотеки Карабаха.
Литература
6 апреля 2022 г. 15:48
Посольство Казахстана присоединилось к акции Поехали в Карабах с книгой

Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов принял участие в церемонии передачи книг Национальной библиотеке Азербайджана имени М.Ф.Ахундова, которые впоследствии будут направлены в библиотеки Карабаха.

Как передает Report со ссылкой на посольство Казахстана, передача более 500 изданий в фонд старейшей библиотеки страны и региона состоялась по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

Среди переданных книг ряд исторической, художественной, научной и познавательной литературы, а также антологии казахской прозы и поэзии. Имеются труды казахских писателей, изданные посольством и переведенные на азербайджанский язык: «Казахское ханство: истоки, традиции и наследие», сборник научных статей «Алаш Орда», казахский народно-героический эпос «Кобланды батыр», «Творчество Мухтара Ауэзова: от традиции к новаторству» Н.Мамедова-Тагисой, «День, когда рухнул мир» Роллана Сейсенбаева и другие.

Выступая на церемонии, посол подчеркнул, что взаимный книгообмен, открытие центров казахской и азербайджанской литературы - это прекрасная возможность рассказать нашим народам и новым поколениям об общих исторических, культурных и языковых корнях, многовековой дружбе и духовном единении посредством печатных изданий. Посол выразил уверенность, что переданные в дар книги будут способствовать культурному и образовательному взаимообогащению двух братских народов и возрождению библиотек Карабаха.

Директор Национальной библиотеки Карим Тахиров поблагодарил за поддержку акции: «Эти книги важны для будущего поколения. И, конечно, книги казахских писателей на азербайджанском языке также обогатят книжный фонд библиотек Карабаха».

Стороны обсудили актуальные направления двустороннего сотрудничества, вопросы предстоящих мероприятий и книжных выставок с целью обмена опытом и оказания взаимной информационной поддержки.

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