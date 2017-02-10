Посол Норвегии посетил Переводческий центр

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Посол Норвегии в Азербайджане Борд Ивар Свендсен посетил Переводческий центр при Кабинете министров.

Как сообщили Report из центра, на встрече коснулись творчества таких известных писателей, как Генрик Ибсен, Кнут Гамсун, Арвид Тургейр Ли, Юстейн Гордер, Тарьей Весос, произведения которых были переведены на азербайджанский язык и периодически издавались в принадлежащем центру журнале мировой литературы "Хазар". Здесь также говорили об интересе к норвежской литературе в Азербайджане.

Кроме того, были обсуждены вопросы организации перевода на норвежский язык образцов азербайджанской литературы и их издания в Осло.