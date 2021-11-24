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Посол Кореи: Низами Гянджеви больше, чем просто поэт

Посол Кореи: Низами Гянджеви больше, чем просто поэт В своих произведениях Низами Гянджеви раскрывает очень много загадок своего времени и истории Азербайджана
Литература
24 ноября 2021 г. 16:54
Посол Кореи: Низами Гянджеви больше, чем просто поэт

В своих произведениях Низами Гянджеви раскрывает много загадок своего времени и истории Азербайджана.

Об этом Report сказал посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп на международном форуме на тему "Творчество Низами Гянджеви - как мост между культурами", проходящем в Баку.

Корейский дипломат отметил, Низами Гянджеви больше, чем просто поэт. "Я сам всегда очень интересовался его поэзией и историей его жизни".

Ким Тонг Оп отметил, что подобного рода форумы будут увеличивать интерес иностранцев к поэзии Низами Гянджеви.

Напомним, сегодня в Баку в рамках года Низами Гянджеви, объявленного по случаю 880-летия со дня рождения этого видного представителя мировой литературы, гениального азербайджанского мыслителя и поэта, при поддержке министерства культуры Азербайджана проходит международный форум на тему "Творчество Низами Гянджеви - как мост между культурами".

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Həmişə Nizaminin şeirlərinə böyük maraq göstərmişəm"
Версия на английском языке Korean ambassador: Nizami Ganjavi is more than simply a poet

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