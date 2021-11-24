Посол Кореи: Низами Гянджеви больше, чем просто поэт

В своих произведениях Низами Гянджеви раскрывает очень много загадок своего времени и истории Азербайджана

В своих произведениях Низами Гянджеви раскрывает много загадок своего времени и истории Азербайджана.

Об этом Report сказал посол Кореи в Азербайджане Ким Тонг Оп на международном форуме на тему "Творчество Низами Гянджеви - как мост между культурами", проходящем в Баку.

Корейский дипломат отметил, Низами Гянджеви больше, чем просто поэт. "Я сам всегда очень интересовался его поэзией и историей его жизни".

Ким Тонг Оп отметил, что подобного рода форумы будут увеличивать интерес иностранцев к поэзии Низами Гянджеви.

Напомним, сегодня в Баку в рамках года Низами Гянджеви, объявленного по случаю 880-летия со дня рождения этого видного представителя мировой литературы, гениального азербайджанского мыслителя и поэта, при поддержке министерства культуры Азербайджана проходит международный форум на тему "Творчество Низами Гянджеви - как мост между культурами".