​По случаю 109-летия журнала "Молла Насреддин" организуют "День открытых дверей"

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня исполняется 109 лет со дня издания первого номера журнала "Молла Насреддин". Как сообщила Report директор Дома-музея Мирзы Джалила Периханум Махмудова, по этому случаю в Доме-музее пройдет "День открытых дверей". По словам П.Махмудовой, здесь периодически проводятся мероприятия, а по случаю знаменательных дат организовываются литературно-художественные вечера: "По случаю 109-летия со дня издания журнала музей посетят учащиеся столичных школ 189, 190, 150 и школы №134 в поселке Зире. В музей приглашается каждый, кто интересуется журналом "Молла Насреддин" и творчеством Мирзы Джалила".

Отметим, что первый номер журнала вышел в свет в Тбилиси в 1906 году. В 1906-1918 гг. он издавался в Тбилиси, в 1921 году в Тебризе, а в 1922-1931 гг. в Баку. В течение 25-ти лет было выпущено 748 номеров журнала. За время издания "Молле Насреддину" удалось собрать вокруг себя прогрессивные силы азербайджанского народа. В журнале работали Омар Фаик Неманзаде, Мирза Алекпер Сабир, Абдуррагим бек Аквердиев, Али Назми, Алигулу Гемкюсер, Мамед Саид Ордубади, Мирзали Моджуз Шабустари и другие поэты, писатели и журналисты, а также художники Оскар Шмерлинг, И. Роттер, Азим Азимзаде.