"Прошу Ваше превосходительство" - письма Мирзы Джалила из грузинского архива

В архивах Грузии хранятся письма выдающегося азербайджанского писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Мирзы Джалила Мамедгулузаде.

Местное бюро Report изучило оцифрованный архив немецкого художника Оскара Шмерлинга - автора большинства карикатур на страницах сатирического журнала "Молла Насреддин".

Содержание прошений

Прошения, составленные Мирзой Джалилом в присущем ему неподражаемом стиле изложения, хранятся в Национальном архиве Грузии и охватывают период с 21 февраля 1906 года по 13 февраля 1917 года.

В сборнике документов содержатся восемь писем великого литератора к губернатору города с просьбой разрешить издание "Моллы Насреддина" в Тифлисе, приостановить выпуск в связи с материальными трудностями, возобновить издание и обращения по многим другим вопросам.

В первом прошении Джалил Мамедгулузаде писал: "Ваше превосходительство, покорнейше прошу разрешить мне выпускать в моей типографии под моим руководством еженедельный сатирико-юмористический журнал "Молла Насреддин" (известный в мусульманской литературе балагур) на татарском языке".

Предусмотрительный Мирза Джалил

Мирза Джалил был предусмотрительным, аккуратным в делах человеком. Поэтому в своих обращениях он приводил перечень материалов, готовящихся к публикации в журнале, не забыв указать стоимость подписки. "Диалоги, шутки, фельетоны, юмористические стихи, телеграммы, сатирические рассказы, анекдоты, почтовый ящик, личные объявления, карикатуры и иллюстрации. Стоимость подписки: годовая - пять рублей, полугодовая – три рубля, за три месяца - два рубля. Стоимость номера – 15 копеек".

Джалил Мамедгулузаде отмечал, что в 1904 году его утвердили редактором газеты "Шарги-Рус", а год назад ему позволили выпускать в Тифлисе газету "Новруз". "Однако по некоторым соображениям я отказался от издания этой газеты", - писал он.

Отъезд из Тифлиса и последнее прошение

В октябре 1910 года в своем обращении к губернатору Тифлиса Мирза Джалил писал, что вынужден покинуть город по семейным обстоятельствам. "Ваше превосходительство, покорнейше прошу временно передать руководство журналом Сидги Мамедли", - просил он.

В последнем письме писателя содержалась просьба перенести издание журнала "Молла Насреддин" из типографии Грузинского издательского общества в типографию "Меденийет".

Отметим, что первый номер журнала "Молла Насреддин" вышел в свет в Тифлисе 7 апреля 1906 года. Искрящийся юмором и острой сатирой журнал издавался вплоть до 1918 года.

Ныне оцифровкой архива Оскара Шмерлинга занимаются американские исследователи Наоми Каффи и Роберт Денис.

Джалил Мамедгулузаде родился 22 февраля 1869 года в городе Нахчыван. Скончался в Баку в 1933 году.