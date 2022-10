Писатель из Шри-Ланки стал обладателем Букеровской премии по литературе

Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию по литературе за 2022 год за роман "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida).

Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию по литературе за 2022 год за роман "Семь лун Маали Алмейды" (The Seven Moons of Maali Almeida). Как передает Report, о решении жюри объявили в Лондоне на церемонии присуждения одной из самых престижных наград в области литературы на английском языке. На сайте премии отмечается, что наполненная юмором книга рассказывает о загробных приключениях военного фотографа Маали Алмейды, у которого после смерти есть семь лун для того, чтобы привести любимых им людей к тайнику с фотографиями. Награду победителю вручила королева-консорт Камилла. Помимо мирового признания и резкого роста продаж своих произведений, обладатель премии получит денежный приз в размере 50 тыс. фунтов стерлингов (57 тыс. долларов).