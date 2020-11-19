О нас
Report Georgia
Аудио новости

Первый том книги Обамы установил рекорд продаж

Первый том книги Обамы установил рекорд продаж Первый том новой книги бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" (A Promised Land) установил рекорд продаж в первый день выхода в свет.
Литература
19 ноября 2020 г. 08:31
Первый том книги Обамы установил рекорд продаж

Первый том новой книги бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" (A Promised Land) установил рекорд продаж в первый день выхода в свет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The New York Times со ссылкой на издательский дом Penguin Random House.

По его данным, в США и Канаде во вторник было продано свыше 887 тыс. экземпляров первой части книги Обамы. Эта цифра охватывает все форматы - печатный, аудио и цифровой. Данный показатель стал самым выдающимся дебютом среди всех книг, которые издавало Penguin Random House.

Произведение 44-го президента США незначительно обошло мемуары его супруги Мишель под названием "Становление" (Becoming). Эта книга в первый день продаж в 2018 году разошлась в количестве более 725 тыс. экземпляров.

Первый том "Земли обетованной" насчитывает 768 страниц и переведен на 25 языков. Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году. Сумма сделки, предположительно, превысила 60 млн долларов США. Ранее у Обамы уже выходили две книги - "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006), которые становились бестселлерами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
Помощник президента продемонстрировал самодельные ракетные системы армян
18 ноября 2020 г. 16:58
Обезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
ВидеоОбезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули
18 ноября 2020 г. 15:32
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
Парламент Турции утвердил отправку военных в Азербайджан
17 ноября 2020 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
Президент Ильхам Алиев: Сейчас этап политического урегулирования конфликта
17 ноября 2020 г. 15:12
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
Проект по отправке турецких военных в Азербайджан будет сегодня обсужден в парламенте
17 ноября 2020 г. 12:32
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева совершили поездку в Физули и Джебраил
17 ноября 2020 г. 10:59
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
В парламент Турции представлен проект в связи с отправкой военных в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi