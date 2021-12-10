Первое издание "Гарри Поттера" продано на аукционе за рекордную сумму

Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продано на аукционе техасского Heritage auctions за рекордные 471 тыс. долларов США.

Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продано на аукционе техасского Heritage auctions за рекордные 471 тыс. долларов США.

Об этом передает Report со ссылкой на Reuters, стартовая цена лота составляла 75 тыс. долларов.

Отмечается, что это не только самая высокая сумма, которая была когда-либо заплачена за первую часть саги о Поттере, но и самая дорогая когда-либо проданная художественная книга, изданная в XX столетии.

Первое издание было опубликовано в 1997 году, оно было напечатано тиражом в 500 экземпляров. Затем все семь книг о Гарри Поттере продались тиражом в 500 млн копий на 80 языках мира. По их мотивам снято восемь фильмов, заработавших в мировом кинопрокате около 7,8 млрд долларов.