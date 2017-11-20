Переведенная на английский язык книга Мир Джалала Пашаева представлена в Лос-Анджелесе

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Переведенная на английский язык книга коротких рассказов видного писателя Мир Джалала Пашаева представлена на мероприятии, организованном Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе.

Как сообщили Report в Генконсульстве, это первая презентация в США книги, изданной в этом году Университетом ADA.

В презентации приняли участие генконсулы иностранных стран, представители мозговых центров, высших учебных заведений, культурных и литературных институтов, религиозные деятели, журналисты, члены различных общин и др.

Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев открыл мероприятие, рассказав гостям о жизни, творчестве и педагогической деятельности Мир Джалала Пашаева, заслугах в развитии науки, литературы и образования в Азербайджане. Дипломат отметил, что школа, основу которой заложил Мир Джалал Пашаев, успешно продолжается по сей день. Н. Агаев отметил, что широко отображенные в произведениях писателя гуманизм, патриотизм и принципы социального равенства, имеют универсальную ценность и играют важную роль в литературном творчестве писателя. Генконсул отметил, что Мир Джалал Пашаев является одним из самых ярких представителей в истории нашей литературы, культуры, науки и образования и живет в памяти как светлый человек.

После был показан короткий видеоролик о жизни и творчестве писателя, подготовленный генконсульством. После выступила американский редактор переведенного на английский язык сборника рассказов писателя Бетти Блейер, рассказав о работах, проделанных в связи с выходом книги. Она отметила, что писатель, используя в своих рассказах сатиру, мастерски высмеивает уродливость советской системы, показывает, что такие недостатки любое общество ведут к регрессу.

После выступлений в исполнении актеров Марка Якобсона, Кристины Герла и Криса Агила были продемонстрированы рассказы Мир Джалала Пашаева "Анкет Анкетов", "Зал заседаний", "Ивовая тень". Произведения были встречены овациями зрителей.

После представления в исполнении молодых членов азербайджанской общины Лос-Анджелеса - скрипачки Элвины Гурбановой и вокалиста Наиля Гурбанова были представлены образцы азербайджанской музыки. Музыкальная программа была с большим интересом встречена участниками мероприятия.