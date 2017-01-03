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    Переиздание Майн кампф стало хитом продаж в Германии

    Продажи превзошли ожидаемые показатели более чем в 20 раз

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Переиздание книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» с критическими комментариями, выполненное Институтом современной истории в Мюнхене, стало хитом продаж в Германии в 2016 году.

    Как передает Report, об этом сообщает Tagesspiegel.

    По словам директора института Андреаса Виршинга, продажи превзошли ожидаемые показатели более чем в 20 раз и составили 85 тыс. проданных книг, вместо 4 тыс., на которые изначально рассчитывали авторы переиздания.

    Он также отметил, что в конце января планируется выпуск шестого тиража, и сообщил о планах по переводу книги на другие языки.

    В мае 2016 года сообщалось, что в Германии книгу «Майн кампф» могут включить в школьную программу.

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