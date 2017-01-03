Переиздание Майн кампф стало хитом продаж в Германии

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Переиздание книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» с критическими комментариями, выполненное Институтом современной истории в Мюнхене, стало хитом продаж в Германии в 2016 году.

Как передает Report, об этом сообщает Tagesspiegel.

По словам директора института Андреаса Виршинга, продажи превзошли ожидаемые показатели более чем в 20 раз и составили 85 тыс. проданных книг, вместо 4 тыс., на которые изначально рассчитывали авторы переиздания.

Он также отметил, что в конце января планируется выпуск шестого тиража, и сообщил о планах по переводу книги на другие языки.

В мае 2016 года сообщалось, что в Германии книгу «Майн кампф» могут включить в школьную программу.