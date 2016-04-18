В Баку отметят 80-летие писателя Симаха Шейды

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана (СПА) отметят 80-летие писателя Симаха Шейды.

Как сообщили Report из пресс-службы СПА, мероприятие пройдет 25 апреля. На нем примут участие друзья и коллеги С.Шейды.

Отметим, что С.Шейда (Юшбаев Симах Барух оглу) родился 20 июня 1936 года в Огузе.

В 1946 году семья писателя переехала в Гянджу. По окончании восьмилетней школы №5 имени Сабира, он продолжил учебу в средней школе рабочей молодежи, а затем на библиотечном факультете Азербайджанского государственного университета.

Его статьи опубликованы во многих изданиях. С.Шейда является автором изданных массовым тиражом книг "Самолет" (1964), "Я маленький космонавт" (1967), "Хорошая девочка" (1983) и пр.

Писатель уже долгие годы живет в Германии.