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    В Баку отметят 60-летие Адалята Аскероглу

    Мероприятие, посвященное памяти поэта, пройдет в Театре песни имени Рашида Бейбутова

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Театре песни имени Рашида Бейбутова пройдет мероприятие, посвященное памяти покойного поэта Адалята Аскероглу.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

    По его словам, мероприятие по случаю 60-летия поэта запланировано на 10 января.

    Отметим, что А.Аскероглу родился в Гейчае в 1957 году. Он был пресс-секретарем в Союзе писателей Азербайджана.

    А.Аскеров является автором книг "Özüm qürbətdə, gözüm vətəndə", "Sabahını itirməyən adamlar", "Məmləkətim canım mənim..." и пр.

    Поэт скончался 30 сентября 2013 года от инфаркта.

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