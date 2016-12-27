В Баку отметят 60-летие Адалята Аскероглу

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Театре песни имени Рашида Бейбутова пройдет мероприятие, посвященное памяти покойного поэта Адалята Аскероглу.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.

По его словам, мероприятие по случаю 60-летия поэта запланировано на 10 января.

Отметим, что А.Аскероглу родился в Гейчае в 1957 году. Он был пресс-секретарем в Союзе писателей Азербайджана.

А.Аскеров является автором книг "Özüm qürbətdə, gözüm vətəndə", "Sabahını itirməyən adamlar", "Məmləkətim canım mənim..." и пр.

Поэт скончался 30 сентября 2013 года от инфаркта.