Отметят 150-летие Наримана Нариманова - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Наримана Нариманова.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что в апреле 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя и государственного деятеля Наримана Наджаф оглу Нариманова.

Нариману Нариманову как известному писателю, драматургу, публицисту и просветителю принадлежит большая роль в обогащении азербайджанской литературы передовыми идеями и демократическими мыслями. В его затрагивающих важные вопросы времени произведениях, основную идею которых составляет призыв к просвещению и культурному прогрессу, господствует дух глубокого человеколюбия. Драматургия Наримана Нариманова внесла ценный вклад в развитие азербайджанского театра. Писатель-патриот, занимающий достойное место в истории национальной художественной прозы, известен также как автор серьезных и актуальных публицистических работ.

Между художественным творчеством и общественно-политической деятельностью Наримана Нариманова существует органическая связь. Важная часть его жизни прошла в последовательной борьбе за народное дело, в которое верил всей душой и превратил в священную идею, считая важнейшей целью своей жизни. Несмотря на крайне сложные условия обострившейся политической борьбы Нариман Нариманов, как руководитель, для которого национальные интересы всегда были превыше всего, до последнего предела своих возможностей отстаивал интересы нашего народа в связи с судьбоносными проблемами. Он уделял особое внимание сохранению культурных ценностей нашего прошлого, вопросам чистоты родного языка, прилагал все усилия на пути развития просвещения и культуры, с уважением относился к личностям, являвшимся носителями национальной идеологии того времени.

Именно благодаря авторитету и решительности великого лидера Гейдара Алиева общественно-политическая деятельность Наримана Нариманова, оставившая глубокий след в истории Азербайджана ХХ века, получив заслуженную оценку, полностью была доведена до родного народа. Общенациональный лидер Гейдар Алиев стал инициатором торжественного проведения 100- и 125-летних юбилеев Наримана Нариманова, возведения в Баку величественного памятника ему, а также увековечивания его памяти за пределами нашей страны.

В целях обеспечения проведения 150-летия со дня рождения выдающегося азербайджанского писателя, государственного и общественно-политического деятеля Наримана Нариманова, министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с министерством образования Азербайджанской Республики и Национальной Академией Наук Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий относительно 150-летнего юбилея выдающегося писателя и государственного деятеля Наримана Нариманова.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.