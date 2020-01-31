Отметят 150-летие Абдуррагим бека Ахвердиева

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Абдуррагим бека Ахвердиева.

Как сообщает Report, в мае 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской литературы, видного драматурга, прозаика, публициста и театрального организатора, известного общественного деятеля Абдуррагим бека Ахвердиева.

В распоряжении говорится, что Абдуррагим бек Ахвердиев осуществлял многогранную деятельность как достойный продолжатель литературных традиций своих знаменитых предшественников, интеллигент, обладавший широкой эрудицией и современным мировоззрением, подняв азербайджанскую реалистическую литературу и просветительско-демократическую мысль на новый уровень, сыграл значимую роль в развитии национального сознания. Драматургическое наследие мастера открыло путь прогрессу театральной культуры в нашей стране. Его богатые картинами реальной жизни рассказы занимают особое место среди самых ценных образцов нашей прозы. Писатель-патриот во всей полноте отразил в своих произведениях желания и чаяния народа, который любил и которому безвозмездно служил, как пламенный пропагандист просветительства всегда призывал к культурному пробуждению и прогрессу. Абдуррагим бек Ахвердиев принимал активное участие в общественной жизни Азербайджана, неутомимо трудился в сфере социально-культурного созидания.

Включение имени Абдуррагим бека Ахвердиева в список юбилеев выдающихся лиц и знаменательных событий ЮНЕСКО на 2020-2021 годы - наглядное проявление заслуженной и высокой оценки творчества писателя-гуманиста как яркой личности нашей многовековой литературы, олицетворяющей наши духовные и высшие общечеловеческие ценности.