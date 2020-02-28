В Азербайджане отметят 100-летие Азиза Мирахмедова

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Азиза Мирахмедова.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях обеспечения проведения 100-летия со дня рождения видного ученого Азиза Мирахмедова, учитывая его важные заслуги в развитии азербайджанской литературоведческой науки.

В распоряжении говорится: "В 2020 году исполняется 100 лет со дня рождения видного представителя азербайджанского литературоведения, известного критика и ученого-текстолога, члена-корреспондента Национальной Академии Наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, доктора филологических наук, профессора Азиза Мирфейзулла оглу Мирахмедова.

Профессор Азиз Мирахмедов посвятил шестьдесят лет жизни системному исследованию периода истории нашей литературы, охватывающего, в частности, XIX век и начало XX века, обогатил национальную литературоведческую науку солидными исследованиями. Фундаментальные труды ученого, в которых в единстве рассматриваются связи течений общественной мысли о таких могучих литературных личностях, как Мирза Фатали Ахундзаде, Мирза Алекбер Сабир, Джалил Мамедкулизаде и Мухаммед Хади, и художественной мысли, занимают особое место в числе достижений нашего литературоведения. Обобщающие лекции Азиза Мирахмедова по эстетическим принципам азербайджанского романтизма сыграли базовую роль для последующих исследований в этом направлении.

Азиз Мирахмедов, являющийся одним из главных создателей литературоведческой энциклопедии в стране, также проделал значительную работу по изучению истории нашей печати. Издание газеты "Экинчи" и журнала "Молла Насреддин" на новом алфавите и доведение их до широкой читательской аудитории является одним из заслуживающих одобрения направлений деятельности ученого в области текстоведения. Азиз Мирахмедов внес большой вклад в подготовку высококвалифицированных научных кадров".