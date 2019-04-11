Обнародовано время проведения очередного съезда Союза писателей Азербайджана

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Очередной съезд Союза писателей Азербайджана (СПА) пройдет в марте 2020 года.

Об этом в интервью Report сказал секретарь СПА, народный писатель Чингиз Абдуллаев.

Хотя он заявил, что на съезде не намерен выдвигать свою кандидатуру на поcт председателя, Ч.Абдуллаев добавил, что было бы неправильно давать преждевременные прогнозы по этому поводу: "В целом, писатели не могут давать прогнозы раньше времени. Кого изберут, того и назначат председателем. Я четырежды избирался на съезде секретарем. Считаю, что никто не сможет справиться с должностью председателя лучше, чем Анар. Я говорю это как человек, проработавший с ним 30 лет. В случае выдвижения Анаром своей кандидатуры, я вновь проголосую за него".