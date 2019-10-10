Объявлены нобелевские лауреаты по литературе за 2018 и 2019 годы

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Лауреатом премии по литературе за 2019 год объявлен австрийский писатель Петер Хандке.

Отметим, что в прошлом году вручение Нобелевской премии по литературе было отменено решением королевской академии. В официальном пресс-релизе сообщалось, что такое решение было принято в связи со скандалом, развернувшимся вокруг утечки данных о будущих лауреатах и обвинениях в домогательствах со стороны супруга одного из членов Шведской академии.

Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

Отметим, что сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).