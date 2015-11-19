Новый роман азербайджанского писателя Юнуса Огуза презентован в Ташкенте

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В Ташкенте в Национальной библиотеке имени Алишера Навои состоялась презентация нового романа известного азербайджанского писателя, историка Юнуса Огуза "Принцесса и колдун", изданного в Ташкенте на узбекском и русском языках, сообщает Report со ссылкой на Kultura.uz.

Мероприятие было организовано Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в рамках прошедшей Информационно-библиотечной недели INFOLIB 2015.

В нем приняли участие известные узбекские литераторы - члены Союза Писателей Узбекистана, деятели культуры и искусства, а также учащаяся молодежь и сам автор – Юнус Огуз. В ходе презентации был продемонстрирован видеоролик о рабочих буднях писателя, который на сегодня является автором более 40 романов, которые издаются не только в Баку, но и за рубежом на нескольких языках.

Новый роман Ю.Огуза написан в жанре исторического романа, в котором элементы магии переплетаются с приключениями. Автор рассказывает о событиях середины XVI века в истории Азербайджана во времена Сефевидской империи.

"Мне интересна история человечества. При написании каждого своего романа я пользуюсь, как минимум 200 источниками. Поэтому меня вряд ли можно упрекнуть во фривольном обращении с историческими событиями", - рассказал Ю.Огуз.

Это уже вторая книга Юнуса Огуза, презентованная в Ташкенте. Ранее в прошлом году в Ташкенте состоялась презентация исторической дилогии - "Тамерлан".