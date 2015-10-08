​Нобелевскую премию по литературе присудили белорусской писательнице

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году стала белорусская писательница Светлана Алексиевич, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В 2013 году Алексиевич считалась одним из претендентов на Нобелевскую премию по литературе - тогда она возглавила рейтинг букмекерской конторы Ladbrokes. Однако премию тогда получила писательница Элис Манро из Канады. В 2014 году награду вручили французскому писателю Патрику Модиано.

Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день смерти основателя Нобелевской премии шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Размер премии в этом году, как и в предыдущие два, составляет 8 млн. шведских крон (972 тысячи долларов США).

Обладатель следующей награды – Нобелевской премии мира – будет объявлен 9 октября.