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    ​Нобелевскую премию по литературе присудили белорусской писательнице

    Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2015 году стала белорусская писательница Светлана Алексиевич, сообщает Report со ссылкой на Reuters. 

    В 2013 году Алексиевич считалась одним из претендентов на Нобелевскую премию по литературе - тогда она возглавила рейтинг букмекерской конторы Ladbrokes. Однако премию тогда получила писательница Элис Манро из Канады. В 2014 году награду вручили французскому писателю Патрику Модиано. 

    Церемония награждения пройдет по традиции 10 декабря в день смерти основателя Нобелевской премии шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Размер премии в этом году, как и в предыдущие два, составляет 8 млн. шведских крон (972 тысячи долларов США). 

    Обладатель следующей награды – Нобелевской премии мира – будет объявлен  9 октября.

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