Нобелевскую премию по литературе получил Боб Дилан

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Поэт и музыкант Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, премия присуждена с формулировкой "за создание нового поэтического языка в рамках великой американской песенной традиции".

Боб Дилан родился в 1941 году в Миннесоте. В десять лет он начал писать стихи и играть в школьном ансамбле. Свой дебютный альбом под названием Bob Dylan музыкант выпустил в 1962 году.

Всего дискография Дилана насчитывает 35 альбомов. Песни Blowin' in the Wind и The Times They are A-Changin' стали неофициальными гимнами антивоенного движения и движения за гражданские права в США.

Дилан - семикратный лауреат премии "Грэмми". Пять его песен включены в Зал славы рок-н-ролла. За песню Things Have Changed для фильма "Вундеркинды" он получил премии "Оскар" и "Золотой глобус".

По итогам опроса, проведенного в 2010 году журналом Rolling Stone, Дилан был признан вторым по значимости исполнителем в рок-музыке после The Beatles. Журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных личностей ХХ века.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года.