© AP Photo / Fernando Vergar

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Нобелевскую премию по литературе не будут вручать в этом году. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, шведская академия решила перенести вручение Нобелевской премии в области литературы 2018 года на 2019-й.

В заявлении академии отмечается, что перенос не отразится на вручении Нобелевской премии за достижения в других сферах.

Решение было принято после нескольких недель переговоров академиков и фонда на фоне скандала, связанного с разглашением имен лауреатов премии мужем одного из членов Шведской академии. Позднее его же обвинили сексуальных домогательствах.

Три писателя в знак протеста отказались от званий постоянных членов Шведской академии. Кроме того, свой пост покинула ее постоянный секретарь Сара Даниус.