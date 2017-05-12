Немецкий театр исправил ошибку, допущенную касательно произведения Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун"

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Агентство авторских прав (ААП) выразило отношение к недочету, допущенному театром "Junge Oper Hannover" немецкого города Ганновер по поводу Низами Гянджеви и его произведения "Лейли и Меджнун".

Как сообщили Report в агентстве, в последние дни в СМИ публикуются сообщения о том, что на афишах подготовленной театром "Junge Oper Hannover" в городе Ганновер оперы "Лейли и Меджнун" Низами Гянджеви указан как персидский поэт: "Посольство Азербайджана в Германии было проинформировано по этому поводу. В дипломатическое представительство была отправлена подготовленная агентством на основе исторических источников обширная справка о Низами Гянджеви, чтобы те в свою очередь передали ее в театр. Была выражена просьба устранить указанную ошибку. В ответном письме, направленном театром в посольство, отмечается о внесении ими поправок на основе представленных фактов".

Посольство также выразило протест представлению Низами Гянджеви как "поэта средних веков".