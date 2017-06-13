Названы самые богатые писательницы мира

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг признали самой богатой писательницей мира по версии журнала Forbes. Как сообщает Report со ссылкой на Forbes Woman, именно ее книги и вдохновленные ими фильмы и сериалы в 2016 году принесли наиболее высокий доход.

Так, доход Д. Роулинг за 2016 год составил 19 млн долларов США.

В список самых богатых авторов в мире вошли 17 человек, в том числе шесть женщин. Роулинг заняла первое место в "женском" рейтинге и третье – в общем.

Новичком списка оказалась Пола Хокинс ("Девушка в поезде").

Покинули рейтинг Джанет Иванович, создательница "Голодных игр" Сьюзен Коллинз, автор "Исчезнувшей" Гиллиан Флинн.