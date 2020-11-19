Названа самая популярная детская книга десятилетия

Книжный сервис проанализировал статистику спроса на электронные и аудиокниги за последние десять лет в категории детской литературы

Знаменитый "Маленький принц" французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери возглавил рейтинг электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы. Как передает Report, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".

В преддверии всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, книжный сервис проанализировал статистику спроса на электронные и аудиокниги за последние десять лет в категории детской литературы и определил рейтинг самых популярных книг в этом жанре.

"Первое место - у легендарного "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери в электронном и аудиоформате, оставившего далеко позади остальных участников рейтинга. На втором месте - книга в жанре развивающей и познавательной литературы - "Пес по имени Мани" Бодо Шефера, в которой говорящий лабрадор доступным языком рассказывает детям о деньгах и дает первые уроки финансовой грамотности. Замыкает тройку волшебная зимняя сказка современной шведской писательницы Черстин Лундберг Хан "Печенье счастья" в аудиоформате", - говорится в сообщении.

Как рассказали в сервисе, популярными жанрами детской литературы остаются сказки, книги о приключениях, детская проза, фантастика и развивающая литература.