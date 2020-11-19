О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа самая популярная детская книга десятилетия

Названа самая популярная детская книга десятилетия Книжный сервис проанализировал статистику спроса на электронные и аудиокниги за последние десять лет в категории детской литературы
Литература
19 ноября 2020 г. 17:11
Названа самая популярная детская книга десятилетия

Знаменитый "Маленький принц" французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери возглавил рейтинг электронных и аудиокниг десятилетия в жанре детской литературы. Как передает Report, об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес".

В преддверии всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября, книжный сервис проанализировал статистику спроса на электронные и аудиокниги за последние десять лет в категории детской литературы и определил рейтинг самых популярных книг в этом жанре.

"Первое место - у легендарного "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери в электронном и аудиоформате, оставившего далеко позади остальных участников рейтинга. На втором месте - книга в жанре развивающей и познавательной литературы - "Пес по имени Мани" Бодо Шефера, в которой говорящий лабрадор доступным языком рассказывает детям о деньгах и дает первые уроки финансовой грамотности. Замыкает тройку волшебная зимняя сказка современной шведской писательницы Черстин Лундберг Хан "Печенье счастья" в аудиоформате", - говорится в сообщении.

Как рассказали в сервисе, популярными жанрами детской литературы остаются сказки, книги о приключениях, детская проза, фантастика и развивающая литература.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi