Народный писатель стал гостем "Медиа-школы" Report

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, народный писатель Натиг Расулзаде был гостем Медиашколы Report. Народный писатель отметил, что давно не выступал перед такой маленькой аудиторией:

"Впервые за последние годы я выступаю перед такой маленькой аудиторией. Но это нисколько не умаляет важности встречи. Как говорится, лучше качество, чем количество.

Как передает Report, об этом на встрече со студентами "Медиа-школы" Report сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана, народный писатель Натиг Расулзаде.

"Знаю, что присутствующие, прочитали мои произведения и пришли на встречу подготовленными. Конечно, я участвовал в сотнях встреч, презентаций книг и фильмов. Но в последние годы, особенно на встречах со студентами, я ощущаю отсутствие интереса со стороны аудитории. Немало тех, кто читает произведения, задает интересные вопросы, но большинство из них отошли от книг", - сказал народный писатель.

Н.Расулзаде отметил важность повышения интереса к чтению: "Нам нужны специалисты, которые занимаются распространением книг. Не важно как их называть - книжными менеджерами или импресарио -, но без серьезной поддержки бизнеса, продажи книг не вырастут. Сегодняшний читатель в большинстве своем ленив. Если книга продается в неподходящем или недоступном месте, он не пойдет туда. Чтобы печатная продукция стала ближе к покупателю, нужны как подходящие места и комфортные условия, так и уличные пункты продажи книги. Книгу можно даже взять в аренду по низкой цене. Лишь бы только было желание читать".

На встрече Натиг Расулзаде ответил на вопросы студентов "Медиа-школы" Report и поделился творческими планами.