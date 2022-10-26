Участники съезда Союза писателей направили обращение Ильхаму Алиеву

Проходит XIII съезд Союза писателей Азербайджана.

Члены Союза писателей Азербайджана и участники XIII съезда направили обращение президенту Ильхаму Алиеву.



Как сообщает Report, обращение зачитал секретарь союза Ильгар Фахми.



В обращении писатели выражают благодарность президенту страны за историческую победу Азербайджана, внимание и заботу к литературе.

Отметим, что на съезде, проходящем в Азербайджанском государственном академическом национальном драмтеатре, также принимают участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, министр культуры Анар Керимов, государственные и правительственные представители, депутаты Милли Меджлиса.



Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам в связи с XIII съездом Союза писателей Азербайджана. Обращение зачитала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева.

11:23

Проходит XIII съезд Союза писателей Азербайджана.

Как сообщает Report, на съезде, проходящем в Азербайджанском государственном академическом национальном драмтеатре, по приглашению Союза писателей участвуют более 20 гостей из Турции, России, Литвы, Израиля, Пакистана, Грузии, Германии, Ирака, Беларуси и Ирана.

В ходе съезда пройдут выборы на должность председателя союза. Известны три кандидата на должность председателя: народный писатель Анар Рзаев, поэты Эмиль Расимоглу и Фуад Джафарли.

В XIII съезде определены 6 человек руководства Союза (председатель Анар, первый секретарь Чингиз Абдуллаев, зампредседателя Рашад Меджид, секретари Эльчин Гусейнбейли, Селим Бабуллаоглу, Ильгар Фахми), члены совета аксакалов – 19 человек, члены правления – 24 человека, члены молодежного совета – 21 человек, руководители секций – 6 человек, руководители отделений -19 человек, всего 330 представителей, включая избранных из отделений и секций.

Действующим председателем союза является народный писатель Анар Рзаев.