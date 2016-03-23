Началась церемония прощания с Магсудом Ибрагимбековым - ФОТО

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ 22 марта в возрасте 81 года скончался известный представитель современной азербайджанской литературы, почетный стипендиат президента Азербайджана, лауреат государственной премии, заслуженный деятель искусства, народный писатель Магсуд Ибрагимбеков.

Как сообщает Report, церемония прощания с М.Ибрагимбековым проводится в Академическом национальном драматическом театре. На церемонии прощания участвуют ректор Бакинского филиала Московского государственного университета им. М.Ломоносова, профессор Наргиз Пашаева, завотделом по вопросам гуманитарной политики администрации президента Фатима Абдуллазаде, замминистра культуры и туризма Адалят Велиев, члены семьи покойного и брат Рустам Ибрагимбеков, государственные чиновники, общественно-политические деятели, известные деятели искусства и т.д.

Отметим, Магсуд Ибрагимбеков родился в 1935 году в Баку.