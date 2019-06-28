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На улучшение творческих условий членов СПА выделено 3 млн манатов

На улучшение творческих условий членов СПА выделено 3 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению творческих условий членов Союза писателей Азербайджана (СПА). 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для реконструкции и ремонта Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей в Шувеляне из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по вопросам имущества первоначально выделено 3 млн манатов.

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