На улучшение творческих условий членов СПА выделено 3 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по улучшению творческих условий членов Союза писателей Азербайджана (СПА).

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для реконструкции и ремонта Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей в Шувеляне из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному комитету Азербайджанской Республики по вопросам имущества первоначально выделено 3 млн манатов.