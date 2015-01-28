На русском языке вышла в свет антология "Новейшая азербайджанская литература"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На русском языке вышел в свет I том антологии "Новейшая азербайджанская литература".

Как сообщает Report, в книгу, изданную при поддержке министерства культуры и туризма, включены избранные образцы прозы представителей новейшего периода азербайджанской литературы.

Во II том планируется включить образцы поэзии.

Редакторами книги являются доктора филологических наук, профессора Тельман Велиханлы и Галина Удалых. Переводчики - Азер Мустафазаде, Сиявуш Мамедзаде, Кямран Гаджиев и Этимад Башкечид.

Отметим, что в антологию включены переведенные на русский язык произведения ярких представителей азербайджанской прозы нового времени - Кямала Абдуллы, Мамеда Оруджа, Садая Будаглы, Орхана Фикретоглу, Ган Туралы, Этимада Башкечида и пр.