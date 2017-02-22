На азербайджанском языке издадут книгу "Дайлан Кифки" аргентинской писательницы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Советник посольства Аргентины в Азербайджане по вопросам культуры Эдуардо Джаваллеро посетил Переводческий центр.

Как сообщили Report из центра, на встрече руководитель аппарата центра Яшар Алиев отметил, что за время деятельности структуры были переведены на азербайджанский язык и изданы произведения многих известных аргентинских литераторов, в том числе Хорхе Луиса Борхеса, Хулио Кортасара, Мануэля Пуига и пр.

По его словам, в прошлом году по совместному проекту посольства Аргентины и центра была переведена на азербайджанский язык и издана книга известного аргентинского писателя Адольфо Биой Касареса "Изобретение Мореля".

Эдуардо Джаваллеро отметил, что испытывает гордость за то, что литература его страны на столь высоком уровне представляется в Азербайджане.

Затем были обсуждены вопросы перевода на азербайджанский язык и издания книги известной аргентинской детской писательницы Марии Элены Уолш "Дайлан Кифки".