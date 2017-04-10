На арабском языке вышла в свет книга "История или же "биография" азербайджанского народа"

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ На арабском языке вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабмине – книга "История или же "биография" азербайджанского народа" ("Azərbaycan xalqının tarixi və ya "tərcümeyi-halı").

Как сообщили Report в центре, книга повествует о "биографии" азербайджанцев – народа, обладающего древней историей, периодах и этапах формирования как нации.

Книгу, которую планируют распространить во всем мусульманском и арабском мире, планируется перевести и издать на многих языках мира.

Автор книги – член-корреспондент НАНА Низами Джафаров, автор арабского перевода – атташе по вопросам культуры посольства Египта в Азербайджане, доктор философии по филологии Ахмед Сами Элайди.