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    Музей азербайджанской литературы сменил организационно-правовую форму

    Музей перестал быть обществом с ограниченной ответственностью

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью (свидетельство о госрегистрации №754), сменил организационно-правовую форму.

    Как сообщает Report, структура трансформировалась в Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

    Отметим, что музей прошел регистрацию 8 августа 2002 года в Бакинском региональном отделе государственной регистрации юридических лиц министерства юстиции. 

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