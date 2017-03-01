Музей азербайджанской литературы сменил организационно-правовую форму

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, зарегистрированный как общество с ограниченной ответственностью (свидетельство о госрегистрации №754), сменил организационно-правовую форму.

Как сообщает Report, структура трансформировалась в Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

Отметим, что музей прошел регистрацию 8 августа 2002 года в Бакинском региональном отделе государственной регистрации юридических лиц министерства юстиции.