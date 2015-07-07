Латвия подарила Национальной библиотеке Азербайджана книги и коллекцию фильмов

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между временным поверенным в делах Латвии в Азербайджане Евой Майори с директором Азербайджанской Национальной Библиотеки имени М.Ф. Ахундова Керимом Таировым.

Как сообщили Report в посольстве Латвии в Азербайджане, в ходе встречи Е.Майори в рамках проекта Национальной библиотеки Латвии "Передача книг иностранным библиотекам" подарила Азербайджанской Национальной Библиотеке 20 книг об истории Латвии, ее политике и культуре.

Кроме того, библиотеке была подарена коллекция латвийских фильмов.