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    Колумбийские читатели смогут ознакомиться с книгой об азербайджанской поэзии

    Издан сборник 20 стихотворений с произведениями азербайджанских поэтов

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В рамках совместного проекта Переводческого центра при Кабинете министров Азербайджанской Республики и посольства Колумбии в Азербайджане издан сборник "20 стихотворений", в который вошли произведения азербайджанских и колумбийских поэтов.

    Как сообщили Report из центра, в сборник, изданный в Национальном издательстве Колумбии, включены стихи Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Самеда Вургуна, Микаила Мушфига, Али Керима, Мамеда Араза и других видных азербайджанских поэтов. На испанский язык стихи перевела Рамиза Гасанова, на азербайджанский язык – Эмин Алескеров.

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