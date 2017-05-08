Колумбийские читатели смогут ознакомиться с книгой об азербайджанской поэзии

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В рамках совместного проекта Переводческого центра при Кабинете министров Азербайджанской Республики и посольства Колумбии в Азербайджане издан сборник "20 стихотворений", в который вошли произведения азербайджанских и колумбийских поэтов.

Как сообщили Report из центра, в сборник, изданный в Национальном издательстве Колумбии, включены стихи Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Самеда Вургуна, Микаила Мушфига, Али Керима, Мамеда Араза и других видных азербайджанских поэтов. На испанский язык стихи перевела Рамиза Гасанова, на азербайджанский язык – Эмин Алескеров.