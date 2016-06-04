Книга знаменитого русского поэта продана на аукционе за 600 тыс. рублей

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Книгу стихов знаменитого русского поэта Владимира Маяковского продали с аукциона за 600 тыс. рублей (13 тыс. манатов). Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"Одним из самых дорогих лотов аукциона стала изданная в 1929 году в ГИЗе книга Владимира Маяковского "Прочти и катай в Париж и Китай" с иллюстрациями Петра Алякринского", – говорится в сообщении пресс-службы.

Стартовая стоимость лота составляла 130 тыс. рублей, в итоге книга ушла с молотка за 600 тыс. рублей.

Кроме того, книга Бориса Пастернака "Карусель", изданная в 1926 году, продана за 300 тыс. рублей, книга Корнея Чуковского "Телефон" ушла за 140 тыс. рублей.