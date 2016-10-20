Книга российского писателя переведена на азербайджанский язык

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Переводческим Центром при Кабинете министров Азербайджана переведена на азербайджанский язык и издана книга известного российского писателя Валерия Иванова-Таганского "Триумф и наваждение".

Как сообщает Report cо ссылкой на переводческий центр, заслуженный артист России Валерий Иванов-Таганский за время своей многолетней творческой деятельности в Театре на Таганке писал заметки, которые и послужили основой для книги "Триумф и наваждение", рассказывающей о "золотой поре" – первом десятилетии Театра на Таганке, об идеологических запретах, с которыми столкнулись за время своей работы в прославленном театре такие корифеи, как Юрий Любимов, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий и другие творческие люди, о расколе театра и перипетиях той эпохи. Повествование книги ведется от третьего лица – писателя Виктора Самойлова, который описывает начало триумфа Таганки, когда наваждения еще никто не замечал.

Перевод книги на азербайджанский язык выполнен писателем-переводчиком Этимадом Башкечидом, редактор издания – Эйюб Гияс.