Книга "Паутина земли" издана на азербайджанском языке

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабмине - сборник романов и рассказов известного американского писателя Томаса Вулфа "Паутина земли".

Как сообщили Report в центре, в книгу вошли повести "Паутина земли", "Портрет Баскома Хока", а также рассказы "В парке", "Гулливер", "Солнце и дождь", "Издали и вблизи".

Произведения переведены на азербайджанский язык Афаг Масуд и Нариманом Абдулрахманлы. Редактор издания – Салам Сарван.