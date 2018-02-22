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    Книга "Паутина земли" издана на азербайджанском языке

    Произведения переведены на азербайджанский язык Афаг Масуд и Нариманом Абдулрахманлы

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Вышло в свет новое издание Переводческого центра при Кабмине - сборник романов и рассказов известного американского писателя Томаса Вулфа "Паутина земли".

    Как сообщили Report в центре, в книгу вошли повести "Паутина земли", "Портрет Баскома Хока", а также рассказы "В парке", "Гулливер", "Солнце и дождь", "Издали и вблизи".

    Произведения переведены на азербайджанский язык Афаг Масуд и Нариманом Абдулрахманлы. Редактор издания – Салам Сарван.

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